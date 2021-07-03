شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: الزمالك جاهز لحصد نقاط مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جاهزية جميع اللاعبين لمباراة غزل المحلة المقبلة بالدورى الممتاز. وأضاف نبيه، فى تصريحات خاصة للموقع الرسمى بالنادى، أن كل اللاعبين يسعون لتحقيق الفوز وإنهاء الفترة الحالية قبل التوقف بشكل جيد.

وأشار نبيه إلى أن الفريق يسير بخطى ثابتة، ويسعى لحصد نقاط المباراة لمواصلة صدارة المسابقة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريبات بدنية فى مجمع الصالات بمقر النادى قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم، السبت، بملعب النادي، وأشرف الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على التدريبات البدنية قبل بدء المران بمعاونة كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وفيرناندو مدرب الأحمال.

كما خضع محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد قنديل حراس مرمى الفريق لتدريبات قوية تحت إشراف البرازيلى أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق، وذلك خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وحرص أوليفيرا على تنفيذ تدريبات خاصة للحراس الأربعة سواء عن طريق التعامل مع التسديدات القريبة من المرمى أو البعيدة، كما قام بتخصيص وحدة تدريبية للتعامل مع الكرات العالية وأيضا الأرضية، كما شهد مران حراس الزمالك تدريبا قويا على التعامل مع العرضيات، وظهر الرباعى بمستوى متميز نالوا عليه إشادة المدرب البرازيلي.

وعقد باتريس كارتيرون جلسة مع اللاعبين شرح خلالها بعض التعليمات الفنية المطلوبة لتنفيذها خلال التدريبات، وقام كارتيرون بتحفيز اللاعبين للفوز بمباراة غزل المحلة المقبلة وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة الاحتفاظ بمقدمة جدول الدورى الممتاز، كما طالبهم بمواصلة التركيز من أجل إسعاد الجماهير البيضاء .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ويتصدر الزمالك قمة المسابقة المحلية برصيد 61 نقطة.