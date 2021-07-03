شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الشناوي فى مران الأهلى وأشعة لحسم مشاركته ضد سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، للإصابة خلال مران فريقه الأخير استعدادا لمواجهة سموحة غدا، الأحد، بالجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري. ومن المقرر أن يجرى الشناوي أشعة فى أحد المراكز الطبية لتحديد حجم إصابته، وموقفه من المشاركة وحراسة عرين الأهلي في مباراة سموحة غدا أو يتم استبعاده من الحسابات الفنية.

ولم يستكمل الشناوي المران بعدما أصيب فى كرة مشتركة بالمران الأخير اليوم وغادر الملعب لإجراء أشعة لتحديد موقفه برفقة طبيب الفريق الأحمر.

وتحسم نتيجة الأشعة التي سيخضع لها الشناوي موقفه من حراسة عرين الأهلي في مباراة سموحة.

ورغم إصابة الشناوي إلا أنه تواجد على رأس قائمة الأهلي التي ستسافر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة غدا.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة سموحة في التاسعة مساء غد الأحد على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.