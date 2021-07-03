شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة سيراميكا تجتمع لحسم مصير الجهاز الفني بعد التعادل أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد إدراة نادى سيراميكا اجتماعا، خلال الساعات المقبلة، لحسم مصير الجهاز الفني من الاستمرار أو البقاء بعد التعادل أمام أسوان في المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وأبدى مسئولو سيراميكا استياءهم من النتائج الأخيرة للفريق، خصوصا أن الانتصارات غابت عن الفريق في آخر 6 مباريات حيث خسر أمام إنبي بهدفين نظيفين وتعادل مع سموحة بهدف لمثله وتعادل مع طلائع الجيش بهدفين مقابل هدفين وخسر أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل مع أسوان بهدف لمثله.

واصل فريق سيراميكا نزيف النقاط بالدورى، واكتفى بالتعادل الإيجابي أمام اسوان بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

سجل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا والمباراة الوحيد في الشوط الثاني، ليرفع رصيده من الأهداف إلأى 15 هدفا في صدارة هدافي الدوري وبفارق 3 أهداف عن وصيف الهدافين أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، قبل أن يتعادل محمود شبانة لأسوان في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليحصد زهرة الجنوب نقطة ثمينة تعزز من فرص بقائه بالدورى هذا الموسم.

بهذه النتيجة، يظل سيراميكا فى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 35، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 وخسر 15 مواجهة، وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 45 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي.