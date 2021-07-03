شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يوجه دعوة للاعبين على مأدبة غداء قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الدعوة للاعبي الفريق على مأدبة غداء خاصة بمناسبة تمديد عقده مع النادى، وأقام زيزو مأدبة الغداء بغرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق بمقر النادى، وذلك في إطار الروح الطيبة التي تجمع اللاعبين.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الخامسة مساء غد، الأحد، استعدادا لمباراة غزل المحلة بالدوري الممتاز، ويخوض الفريق مرانه بشكل طبيعي داخل النادي غدا، حيث سيكون التجمع فى الرابعة مساءً، على أن يبدأ المران فى الخامسة مساء، ومن المقرر أن يعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بعد انتهاء مران الغد قائمة الفريق التي ستدخل معسكرا مغلقا استعدادا للمباراة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية في مجمع الصالات بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم، السبت، بملعب النادي، وأشرف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التدريبات البدنية قبل بدء المران بمعاونة كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وفيرناندو مدرب الأحمال.

كما خضع محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد قنديل حراس مرمى الفريق لتدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق، وذلك خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وحرص أوليفيرا على تنفيذ تدريبات خاصة للحراس الأربعة سواء عن طريق التعامل مع التسديدات القريبة من المرمى أو البعيدة ، كما قام بتخصيص وحدة تدريبية للتعامل مع الكرات العالية وأيضا الأرضية، كما شهد مران حراس الزمالك تدريبا قويا على التعامل مع العرضيات، وظهر الرباعي بمستوى متميز نالوا عليه إشادة المدرب البرازيلي.

وعقد باتريس كارتيرون جلسة مع اللاعبين شرح خلالها بعض التعليمات الفنية المطلوبة لتنفيذها خلال التدريبات، وحفز كارتيرون اللاعبين على الفوز بمباراة غزل المحلة وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة الاحتفاظ بمقدمة جدول الدوري الممتاز، كما طالبهم بمواصلة التركيز من أجل إسعاد الجماهير البيضاء .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة غزل المحلة مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، ويتصدر الزمالك قمة المسابقة المحلية برصيد 61 نقطة.