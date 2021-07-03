شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة محمد الشناوي في مران الأهلي .. تدخل قوي مع محمد شريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مران الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة في الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وخاض الأهلي مران عصر اليوم، قبل مواجهة سموحة المقرر انطلاقها مساء غد الأحد الساعة التاسعة مساء.

وشهد مران الأهلي تعرض محمد الشناوي حارس الفريق الأساسي للإصابة في الركبة بعد تدخل قوي مع محمد شريف مهاجم الأهلي.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة على الركبة مكان الإصابة، لتحديد موقفه من المشاركة خلال مواجهة سموحة في الدوري.

وكان بييتسو موسيماني أعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد.

الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، أكرم توفيق.

وسط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي.

وفي الهجوم: مروان محسن، محمد شريف.

يذكر أن الأهلي قد اختتم استعداداته مساء اليوم السبت على ملعب مختار التتش قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواحهة سموحة غدا.