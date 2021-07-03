شكرا لقرائتكم خبر عن غياب دونجا ورمضان صبحي عن قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة إنبي في الدوري الممتاز.

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٨ من الدوري الممتاز.

وضم المدرب اليوناني ٢٠ لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- أحمد سامي- طارق طه- أحمد فتحي- محمد حمدي- عبدالله بكري

خط الوسط: عبدالله السعيد- إبراهيم عادل- إيريك تراوري- أحمد توفيق- أحمد الشيخ- إبراهيم حسن- محمود صابر- محمود حمادة- عمر جابر- إسلام عيسى

خط الهجوم: محمود وادي- دودو الجباس

ويفتقد نادي بيراميدز في مواجهة انبي لجهود الثنائي رمضان صبحي ونبيل عماد دونجا بسبب الإيقاف.