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صعود الدخان للدوري الممتاز وهبوط سمسطا وشبان قنا وطهطا وأسمنت أسيوط

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد فريق نادي الشرقية للدخان ، إلي الدوري الممتاز لكرة القدم والمعروف إعلاميا بدوري الأضواء، عقب فوزه علي طهطا 5/0، في ختام الأسبوع الأخير للمسابقة، ليرتفع رصيده إلي 59 نقطة، بفارق نقطتين عن منافسة الألمنيوم الحاصل علي 57 نقطة.

فيما تأكد هبوط 4 أندية إلي القسم الثالث، وهم طهطا، و سمسطا، وأسمنت أسيوط، وشبان قنا.

وأسفرت نتائج الأسبوع الأخير عن فوز الشرقية للدخان علي طهطا 5/0، والألمنيوم علي بني سويف 2/0، وسوهاج علي الإعلاميين 2/1، وبترول أسيوط علي ديروط 4/2، واسمنت أسيوط علي 1/0، وتليفونات بني سويف علي الفيوم 1/0، وتعادل المنيا وشبان قنا1/1، وكيما أسوان وقنا0/0.

وقد جاء ترتيب المجموعة عقب انتهاء مباريات المسابقة كالتالي:

م

النادي

الاسبوع

النقاط

1

الشرقية للدخان

30

59

2

الألمنيوم

30

57

3

المنيا

30

55

4

الإعلاميين

30

46

5

بني سويف

30

43

6

الفيوم

30

43

7

بترول أسيوط

30

43

8

سوهاج

30

38

9

ديروط

30

40

10

قنا

30

36

11

كيما أسوان

30

36

12

تليفونات بني سويف

30

33

13

ش . قنا

30

35

14

اسمنت أسيوط

30

33

15

شباب سمسطا

30

29

16

طهطا

30

15

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