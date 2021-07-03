شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الدخان للدوري الممتاز وهبوط سمسطا وشبان قنا وطهطا وأسمنت أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد فريق نادي الشرقية للدخان ، إلي الدوري الممتاز لكرة القدم والمعروف إعلاميا بدوري الأضواء، عقب فوزه علي طهطا 5/0، في ختام الأسبوع الأخير للمسابقة، ليرتفع رصيده إلي 59 نقطة، بفارق نقطتين عن منافسة الألمنيوم الحاصل علي 57 نقطة.

فيما تأكد هبوط 4 أندية إلي القسم الثالث، وهم طهطا، و سمسطا، وأسمنت أسيوط، وشبان قنا.

وأسفرت نتائج الأسبوع الأخير عن فوز الشرقية للدخان علي طهطا 5/0، والألمنيوم علي بني سويف 2/0، وسوهاج علي الإعلاميين 2/1، وبترول أسيوط علي ديروط 4/2، واسمنت أسيوط علي 1/0، وتليفونات بني سويف علي الفيوم 1/0، وتعادل المنيا وشبان قنا1/1، وكيما أسوان وقنا0/0.

وقد جاء ترتيب المجموعة عقب انتهاء مباريات المسابقة كالتالي: