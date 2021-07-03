شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الدخان للدوري الممتاز وهبوط سمسطا وشبان قنا وطهطا وأسمنت أسيوط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد فريق نادي الشرقية للدخان ، إلي الدوري الممتاز لكرة القدم والمعروف إعلاميا بدوري الأضواء، عقب فوزه علي طهطا 5/0، في ختام الأسبوع الأخير للمسابقة، ليرتفع رصيده إلي 59 نقطة، بفارق نقطتين عن منافسة الألمنيوم الحاصل علي 57 نقطة.
فيما تأكد هبوط 4 أندية إلي القسم الثالث، وهم طهطا، و سمسطا، وأسمنت أسيوط، وشبان قنا.
وأسفرت نتائج الأسبوع الأخير عن فوز الشرقية للدخان علي طهطا 5/0، والألمنيوم علي بني سويف 2/0، وسوهاج علي الإعلاميين 2/1، وبترول أسيوط علي ديروط 4/2، واسمنت أسيوط علي 1/0، وتليفونات بني سويف علي الفيوم 1/0، وتعادل المنيا وشبان قنا1/1، وكيما أسوان وقنا0/0.
وقد جاء ترتيب المجموعة عقب انتهاء مباريات المسابقة كالتالي:
|
م
|
النادي
|
الاسبوع
|
النقاط
|
1
|
الشرقية للدخان
|
30
|
59
|
2
|
الألمنيوم
|
30
|
57
|
3
|
المنيا
|
30
|
55
|
4
|
الإعلاميين
|
30
|
46
|
5
|
بني سويف
|
30
|
43
|
6
|
الفيوم
|
30
|
43
|
7
|
بترول أسيوط
|
30
|
43
|
8
|
سوهاج
|
30
|
38
|
9
|
ديروط
|
30
|
40
|
10
|
قنا
|
30
|
36
|
11
|
كيما أسوان
|
30
|
36
|
12
|
تليفونات بني سويف
|
30
|
33
|
13
|
ش . قنا
|
30
|
35
|
14
|
اسمنت أسيوط
|
30
|
33
|
15
|
شباب سمسطا
|
30
|
29
|
16
|
طهطا
|
30
|
15