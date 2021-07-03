شكرا لقرائتكم خبر عن أنس جابر فى صدام نارى مع البولندية إيجا فى ثمن نهائي ويمبلدون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخوض التونسية أنس جابر، المصنفة 24 عالميا، بعد غد الاثنين، مباراة الدور ثمن نهائي لبطولة ويمبلدون، حيث ستواجه البولندية إيجا شيانتيك المصنفة التاسعة عالميا.

وسبق أن تقابلت أنس جابر مع إيجا شيانتيك في مناسبة واحدة وذلك في بطولة واشنطن عام 2019، وكانت الغلبة للبولندية بمجموعتين لمجموعة واحدة، بواقع (4–6) و(6–4) و(6–4).

وهو ما يعني أن التونسية صاحبة الـ26 عامًا ستكون غدا في مباراة ثأرية ينتظرها جميع العرب بفارغ الصبر، وينتظرون إنجازا تاريخيًا جديدا لأنس جابر بالفوز على بطلة فرنسا المفتوحة في 2020.

وتجدر الإشارة إلى أنه مهما ستكون نتيجة مباراة الدور ثمن نهائي لبطولة ويمبلدون، فإن أنس جابر ضمنت التقدم للمركز 22 عالميًا في الوقت الحالي.

وكانت البطلة التونسية أكدت أمس في تصريحات صحفية، أنها ستبذل كل ما لديها لمواصلة التقدم في بطولة ويمبلدون، بحثا عن قفزة جديدة في التصنيف العالمي.