شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال الأبطال لـ مورينيو مدرب روما الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقي المدرب البرتغالي الخبير جوزيه مورينيو استقبال الأبطال لدى وصوله إلى روما لتدريب نادي العاصمة الإيطالي.

واحتشد مئات من أنصار روما في أرجاء مطار تشامبينو حيث حطت الطائرة الخاصة التي أقلت المدرب البرتغالي، وقاموا بتحيته من وراء الفاصل الشائك من خلال رفع شعار النادي.

وسبق لمورينيو أن أعلن عن قرب توجهه إلى العاصمة الإيطالية عندما نشر الموقع الرسمي للنادي شريط فيديو مقتضبا قال فيه: «يا أنصار روما، أنا على وشك حزم حقائبي، إلى اللقاء قريبا».