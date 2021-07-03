شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينوي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراء تغييرات على تشكيل الفريق، خلال مباراة سموحة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في التاسعة من مساء غدًا الأحد، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وينوي المدير الفني الجنوب إفريقي الدفع باللاعب أيمن أشرف، في مركز قلب الدفاع، ليعوض غياب المغربي بدر بانون، الذي سيغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على ثلاثة إنذارات خلال مباراة بيراميدز الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

كما استقر موسيماني على الدفع باللاعب حسين الشحات، في مركز الجناح الأيمن على حساب لاعب خط الوسط حمدي فتحي، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية للفريق، ويدرس المدرب أيضًا الاعتماد على ياسر إبراهيم، من بداية المباراة على حساب رامي ربيعة.

يُذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، جمعها من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وتعرض للهزيمة في مباراتين، أحرز لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 16 غيرها، ولديه 7 مباريات مؤجلة.