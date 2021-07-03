شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الحصرى مديرا فنيا لطائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك مع حسن الحصرى، نجم الكرة الطائرة السابق بنادى الزمالك، على تدريب الفريق الأول بالقلعة البيضاء فى الموسم الجديد، خلفا لمحمد اللقانى الذى تولى حقبة تدريب المنتخب الأول مؤخرا.

ومن المقرر الإعلان الرسمى عن الجهاز خلال ساعات، حيث تم تعيين عبد الحميد الوسيمى رئيسا للجهاز مثلما أعلن الزمالك أمس.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك مؤخرا تعيين عبد الحميد الوسيمي رئيسا لجهاز الطائرة بالنادي، وكلفت اللجنة "الوسيمي" بتشكيل الأجهزة الفنية لفرق الطائرة بالنادي خلال الفترة الحالية.

ويعد عبد الحميد الوسيمي أحد أشهر رموز نادي الزمالك ومنتخب مصر في كرة الطائرة، وتولى المسؤولية الفنية لمنتخبات البحرين والهند وجنوب إفريقيا والأردن ومصر، كما تولى مهمة تدريب أندية هليوبوليس والشمس بمصر الجديدة، كما تولى تدريب عدة أندية ألمانية وهولندية بجانب تدريب نادي الجزيرة الإماراتي.

وحصل الوسيمي خلال مسيرته الرياضية على جوائز عديدة، حيث نال 3 أوسمة رياضية من السادة رؤساء الجمهورية بمصر للفوز بكافة ذهبيات المشاركات الإفريقية والعربية ضمن الفريق القومي المصري 1975 - 1985 بالإضافة إلى الفوز مع فريق الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.