شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواصل التألق وتتأهل لنهائي بطولة فرنسا الدولية لـلـتـنـس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل ميـار شـريـف بطلة مصر فى التنس والملقبة بـ"فتاة مصر الذهبية" التألق فى العالمية بعدما نجحت فى هزيمة الإسـبـانـيـة كـريـسـتـيـنـا بـوسـكـا 2-0 (6-3 ، 6-4) والـتـأهـل الـى نـهـائـي بـطـولـة فرنسا الدولية لـلـتـنـس، وذلك في طريق الاستعدادات النهائية لفتاة مصر الذهبية لأولمبياد طوكيو 2020 .

نجحت ميار شريف بطلة مصر في التنس في التأهل إلى نصف نهائى بطولة فرنسا الدولية للتنس بعد الفوز على الـروسـيـة أوكـسـانـا سـيـلـيـخـمـيـتـيـڤـا 2-0 (6-3 ، 6-3).

جدير بالذكر أن ميار شريف في مشوار صناعة التاريخ، وفي سابقة تعد الأولي من نوعها في تاريخ التنس المصري، تعتبر أول امرأة مصرية تشارك في الأولمبياد، وترفع اسم مصر في طوكيو 2020 مع البعثة الأولمبية المصرية، ممثلة عن لعبة التنس.

يذكر أن ميار شريف تقدمت مؤخرا للمركز 117 عالميا في تصنيف محترفات التنس. واستطاعت ميار فى شهور قليلة أن تضع نفسها فى مصاف كبار النجوم، وبدأت تتصاعد شيئا فشيئا فى الترتيب العالمى للعبة، ورفعت بالفعل علم مصر فى أكثر من مناسبة رياضية كبرى، وجاءت اللحظة التى سطرت فيها التاريخ بحروف من نور، حينما شاركت فى فرنسا المفتوحة للتنس العام الماضى.