شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يطلب من إنبي التعاقد مع نجم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي أن حلمى طولان، المدير الفني لإنبى، يرغب فى الحصول خدمات عمر كمال عبد الواحد نجم المصرى البورسعيدي لتدعيم الخط الأمامى للفريق البترولى فى الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن إدارة النادى البترولى حريصة على تلبية مطالب الجهاز الفنى، ولكن سعر الصفقة ربما يكون عائقا للتعاقد مع عمر كمال، موضحا أنهم يسعون فى الفترة الحالية لتوفير أموال الصفقة رغم صعوبة المنافسة مع الأندية التي ترغب فى التعاقد مع اللاعب.

ويقدم عمر كمال عروضا جيدة مع الفريق البورسعيدى حيث سجل 11 هدفا مع المصري تواجد بهم في المركز الثالث بين ترتيب هدافى الدورى المصري بالتساوى مع أحمد سمير مهاجم طلائع الجيش.

وتعادل إنبى مع نظيره المقاولون العرب بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وافتتح التسجيل على فوزي لإنبي في الدقيقة 26 من تسديدة قوية سكنت شباك حسن شاهين حارس المقاولون، بينما تعادل لذئاب الجبل عمر سافيولا في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل إنبي كالتالى: حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: على فوزي - إبراهيم يحيي -رامي صبري - مصطفى دويدار، خط الوسط: مصطفى شلبي - عبد الرحمن عماد - مصطفى شكشك – محمد المرسي، خط الهجوم: جون اوبوكا - دينوبيتر جودي.

بينما جاء تشكيل المقاولون كالتالى: حراسة المرمى: حسن شاهين، خط الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، زيزو، خالد الحسيني، خط الوسط: محمد مجلي، محمد رزق، أحمد الشيمي، خط الهجوم: لويس إدوارد، عبد الله ياسين، أحمد داودا.

بهذه النتيجة يحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 29 .

بينما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة بعدما خاض 25 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 32، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.