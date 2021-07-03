شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يوافق على استضافة نهائي كأس العرب على ملعبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق نادى بيراميدز على استضافة ملعبه "استاد 30 يونيو" الدفاع الجوى مباراة نهائى بطولة كأس العرب للشباب والتى تقام حاليا بمصر من تنظيم الاتحاد العربى لكرة القدم، والاتحاد المصرى.

وسبق لنادى بيراميدز أن وافق على استضافة ملعبه لأربع مباريات فى إطار دور المجموعات بسبب أزمة واجهت اللجنة المنظمة فى أحد الملاعب المستضيفة للبطولة من منطلق حرص النادى على إنجاح البطولة ومعاونة الاتحادين العربى والمصري.

وأخطر ممدوح عيد الرئيس التنفيذى لنادى بيراميدز، المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بموافقة النادى لاستضافة استاد الدفاع الجوى لمباراة نهائى البطولة المقرر له يوم 6 يوليو الجاري.

وتجمع المباراة النهائية الفريقين الفائزين من مواجهتى مصر أمام السعودية، وتونس أمام الجزائر، على أن يقام النهائى يوم الثلاثاء المقبل فى الثامنة مساء.