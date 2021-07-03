شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر ومصطفى عسل لاعبى شهر يونيو بعد التتويج ببطولة الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً للسيدات، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف التاسع عالمياً للرجال، لاعبى شهر يونيو الماضي بعد تألقهما مؤخراً وتتويجهما ببطولة الأبطال أو العظماء الثمانية للاسكواش، والتى أقيمت فى مصر يونيو الماضي.



نوران جوهر



مصطفى عسل

كانت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" قد أعلنت عن التصنيف الجديد للاعبين فى شهر يوليو الجاري، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة هيمنته على الصدارة للشهر التاسع على التوالى، منذ صعوده إلى القمة فى نوفمبر العام الماضي عقب تتويجه ببطولة مصر الدولية وبطولة قطر كلاسيك للإسكواش.

واستمر محمد الشوربجى بالمركز الثانى، واستمرطارق مؤمن فى المركز الثالث، وفى المركز الرابع حافظ النيوزلندى بول كول على مركزه، فيما استقرمروان الشوربجى في التصنيف الخامس، وواصل كريم عبد الجواد تواجده في المركز السادس، وفارس الدسوقي في المركز السابع.

واقتحم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي صاحب الـ 20 عاماً، قائمة التوب 10، ليستقر في المركز التاسع بعد تقدمه 3 مراكز بالتصنيف عقب تتويجه مؤخراً ببطولة الأبطال للاسكواش.