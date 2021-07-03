شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أيمن أشرف واستبعاد بانون من قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة سموحة في التاسعة مساء غد الأحد على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

وعاد للقائمة أيمن أشرف بعد انتهاء إيقافه فيما استبعد بدر بانون للإيقاف، ويستمر غياب ناصر ماهر ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي عن قائمة الأهلي لأسباب فنية ونفس الأمر بالنسبة لوالتر بواليا.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة سموحة في الدوري.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا عقب انتهاء المران الجماعي اليوم.

وكان المدير الفني للأهلي قد عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أمس، طالبهم خلالها بإغلاق ملف مباراة بيراميدز، والتركيز في مباراة سموحة التي تعد الهدف الأهم حاليا؛ للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على بطولة الدوري الممتاز.