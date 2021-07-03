شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للشباب يخسر أمام السعودية 3 / 2 ويودع البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره السعودى بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة، فى نصف نهائى البطولة العربية التى تقام بمصر، ليودع الفراعنة البطولة بينما يلتقى المنتخب السعودى الفائز من تونس والجزائر فى المباراة النهائية الثلاثاء المقبل.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من، أحمد نادر السيد فى حراسة المرمى، محمد عبد النبى وعبد الرحمن صميدة وأحمد عبد الوهاب وأحمد حواش وطارق أمين وعبد الجواد عبد الجواد وأحمد السيد رشدى وخالد عوض وأحمد عبد الحميد إيشو وأحمد شريف.

شهدت المباراة بداية قوية من جانب الفريقين وتبادلا الهجمات مع الدقائق الأولى، قبل أن ينجح المنتخب السعودية فى هز شباك الفراعنة مرتين ، وحرم القائم الأيمن المنتخب السعودية من تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 35، قبل أن يقلص منتخب مصر النتيجة فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول عن طريق أحمد شريف لينتهى الشوط الأول بتقدم السعودية 2-1.

وفى الشوط الثانى، نجح أحمد إيشو فى إدراك التعادل لمنتخب مصر للشباب فى الدقيقة 51 ، قبل أن يسجل المنتخب السعودى الهدف الثالث فى الدقيقة 70 من خطأ مشترك بين الحارس أحمد نادر السيد ومدافعى المنتخب، لينتهى اللقاء بفوز السعودية بنتيجة 3-2 وتتأهل للمباراة النهائية.