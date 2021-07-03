الشرقية للدخان ثالث الصاعدين لدورى الأضواء

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الشرقية للدخان في الصعود لدورى الأضواء للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه الكبير على طهطا بخماسية نظيفة في الجولة الأخيرة لمسابقة المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى رافعا رصيده إلى 59 نقطة في صدارة المسابقة بفارق نقطتين عن الألومنيوم أقرب منافسيه الذى حقق فوزا معنويا على بنى سويف بهدفين نظيفين.

محمد يوسف

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