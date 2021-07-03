شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للدخان ثالث الصاعدين لدورى الأضواء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الشرقية للدخان في الصعود لدورى الأضواء للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه الكبير على طهطا بخماسية نظيفة في الجولة الأخيرة لمسابقة المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى رافعا رصيده إلى 59 نقطة في صدارة المسابقة بفارق نقطتين عن الألومنيوم أقرب منافسيه الذى حقق فوزا معنويا على بنى سويف بهدفين نظيفين.
وأسفرت باقى نتائج المجموعة:
شبان قنا – المنيا 1 – 1
سمسطا – أسمنت أسيوط 0 – 1
الألومنيوم – بنى سويف 2 – 0
تليفونات بنى سويف – الفيوم 1 – 0
سوهاج – الإعلاميين 2 – 1
كيما أسوان – قنا 0 – 0
بترول أسيوط – ديروط 4 – 2