شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يمنع لاعبى المنتخب من حضور زفاف زميلهم كإجراء احترازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة اتحاد الطائرة، بالتنسيق مع الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر الأول رجال والذى يقيم معسكرا مغلقا استعدادا للسفر إلي بولندا لخوض فعاليات الدورة الدولية خلال الفترة من 8 يوليو 2021 م وحتي 2021، على منع اللاعبين من حضور حفل زفاف أحمد عبد السلام لاعب طلائع الجيش مساء السبت نظرا للإجراءات الاحترازية المشددة على اللاعبين.

واستجاب اللاعبون للقرار بعدم حضور الحفل، وسجلوا فيديو لتهنئة إلى إلى زميلهم لتهنئته بحفل زفافه.

واصطحب محمد اللقانى المدير الفنى للمنتخب 18 لاعبا داخل المعسكر المغلق وهم كل من:

-أحمد فتحي

-أشرف اللقاني

-أحمد صابر فطوطة

- هشام يسري

- أحمد القطب

- عبد الرحمن سعودي

- محمد عبد المحسن

- محمد مجدي الجون

- عبد الحليم عبو

- أحمد سعيد

- مصطفي محمد دبشه

- محمد عسران

- أحمد محمد ضياء

- محمد مصطفي لعبه

- أحمد جلال علي

- محمد رضا عبد المجيد

- محمد رمضان جمعه

- أحمد عزمي

وقررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة مؤخراً تعيين اللقانى مديراً فنياً لمنتخب مصر حتى سبتمبر المقبل، بموافقة لجنة الزمالك.