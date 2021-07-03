شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي × صور.. جلسة ناصر وابتسامة متولي وتأهيل هانى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الأهلى استعداداته لمواجهة سموحة غدا، الأحد، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى العام، وبدأ بيتسو موسيمانى المدير الفنى المران بجلسة مع معاونيه لمناقشة التحضيرات لموقعة الغد.

وشهد المران أكثر من مشهد، أبرزها جلسة موسيماني مع ناصر ماهر من أجل تحفيزه وكذلك استمرار تأهيل محمد هاني، وابتسامة محمود متولي على هامش المران.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة سموحة فى الدوري، وشهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سموحة المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأحد باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الدورى الممتاز. ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا عقب انتهاء المران الجماعى اليوم.

وكان موسيمانى قد عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أمس، طالبهم خلالها بإغلاق ملف مباراة بيراميدز، والتركيز فى مباراة سموحة التى تعد الهدف الأهم حاليا؛ للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التى يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على بطولة الدورى الممتاز.

من جهته قاد كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين فى مران اليوم السبت، الذى يأتى استعدادا لمواجهة سموحة.

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات قوية لرباعى حراسة المرمى، محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء، خلال مران اليوم الختامى استعدادا لمباراة سموحة.































































































































