شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: مباراة المقاصة أصعب من أسوان كونها طوق النجاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادى دجلة ومدير الكرة بالنادى، أن مباراة فريقه أمام المقاصة المقرر لها بعد غد، الاثنين، أصعب مباراة يخوضها الفريق هذا الموسم قائلا، "مباراة المقاصة أصعب من مباراة أسوان، لأن الفوز بها والوصول للنقطة 25 هو طوق النجاة للفريق".

وأضاف عبد المنصف، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "ما زلنا فى مرحلة الخطر وموقفنا يزداد صعوبة مع نتائج الفرق التى تصارع الهبوط فى القاع، وإذا كنا مطالبين بعدد معين من النقاط فما حدث أن انتفاضة فرق المؤخرة يزيد من الضغط علينا، ولكننا قادرون على تجاوز ذلك".

وتابع عبد المنصف، "هناك تحدٍ بين اللاعبين وبعضهم لتحقيق حلم البقاء، والجهاز الفنى يقضى 18 ساعة من العمل يوميا من أجل دراسة المنافسين والخروج من المأزق الحالي".

وكشف "أوسة" أن تغيير الجهاز الفنى لفريق المقاصة قبل أيام قليلة من مواجهة دجلة يضع عبء مضاعف على اللاعبين والجهاز الفني، لما تمنحه هذه الخطوة من دوافع كبيرة للفريق المنافس".

وفى واحدة من المبادرات الرياضية الذكية التى تعكس مدى الاحترافية، أقام لاعبو وادى دجلة والجهاز الفنى والإدارى للفريق حفل تكريم لثنائى دجلة "أحمد سعيد ومحمود مرعى"، بعد استبعادهما من القائمة النهائية للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، والذى يستعد للسفر إلى طوكيو منتصف الشهر الجارى للمشاركة فى الأولمبياد.

وجاءت مبادرة وادى دجلة لتكريم اللاعبين كونهما أحد العناصر الأساسية التى ساهمت فى تتويج المنتخب الأولمبى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، وكانا من الركائز الأساسية للفريق الوطنى فى الفترة الماضية.