شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. كارتيرون يجتمع باللاعبين.. وتدريبات قوية لرباعى حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، مساء اليوم السبت، بخضوع اللاعبين لتدريبات بدنية بالركض حول الملعب، وأعقبت هذه الفقرة وحدة تدريبية خاصة للتدريب بالكرة بلعب الكرة من لمسة واحدة، تارة بالقدم اليمنى وأخرى باليسرى.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية في مجمع الصالات بمقر النادي قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء اليوم، السبت، بملعب النادي، وأشرف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التدريبات البدنية قبل بدء المران بمعاونة كل من أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد وفيرناندو مدرب الأحمال.

كما خضع محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد قنديل حراس مرمى الفريق لتدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس بالفريق، وذلك خلال التدريبات مساء اليوم السبت بملعب النادي.

وحرص أوليفيرا على تنفيذ تدريبات خاصة للحراس الأربعة سواء عن طريق التعامل مع التسديدات القريبة من المرمى أو البعيدة ، كما قام بتخصيص وحدة تدريبية للتعامل مع الكرات العالية وأيضا الأرضية، كما شهد مران حراس الزمالك تدريبا قويا على التعامل مع العرضيات، وظهر الرباعي بمستوى متميز نالوا عليه إشادة المدرب البرازيلي.

وعقد باتريس كارتيرون جلسة مع اللاعبين شرح خلالها بعض التعليمات الفنية المطلوبة لتنفيذها خلال التدريبات، وقام كارتيرون بتحفيز اللاعبين للفوز بمباراة غزل المحلة المقبلة وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة الاحتفاظ بمقدمة جدول الدوري الممتاز، كما طالبهم بمواصلة التركيز من أجل إسعاد الجماهير البيضاء .

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة غزل المحلة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، ويتصدر الزمالك قمة المسابقة المحلية برصيد 61 نقطة.