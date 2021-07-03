شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو المنتخب الأولمبى يدعمون زملاءهم: بالتوفيق وتشرفونا وتفرحوا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب الأولمبى المصرى على دعم الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب، وزملائهم متمنيين لهم التوفيق فى مباريات البطولة.



عمر رضوان

عمر رضوان، حارس مرمى أسوان، نشر قائمة المنتخب، عبر ستورى حسابه على انستجرام، وصحبها بتعليق: "تمنياتى بالتوفيق لمنتخب مصر الأوليمبى"، فيما نشر محمود الجزار، مدافع نادى الجونة، صورة لأفراد المنتخب وصحبها بتعليق: "كل التوفيق للجهاز الفنى واللاعبين الرجالة، وإن شاء الله تشرفونا وتفرحوا الشعب المصرى زى ما عودناهم".



الجزار

أما أحمد عبد القادر، لاعب الأهلى المعار إلى سموحة، فكتب عبر ستورى حسابه على انستجرام: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.. كل التوفيق لرجالة المنتخب وتفرحونا".



أحمد عبد القادر

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأوليمبى قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الحالى فى طوكيو، وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبى هم: محمد الشناوى وأحمد حجازى ومحمود الونش.

ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو، فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

وفيما يلى قائمة اللاعبين كاملة:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - محمد صبحى - محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازى - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال - كريم العراقى.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدى - إمام عاشور- ناصر ماهر - رمضان صبحى - إبراهيم عادل - عبد الرحمن مجدى - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى.