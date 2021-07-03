شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتقدم على منتخب مصر للشباب 2 / 1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره السعودى فى نصف نهائى البطولة العربية التى تقام بمصر، بتقدم المنتخب السعودى بهدفين مقابل هدف.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من، أحمد نادر السيد فى حراسة المرمى، محمد عبد النبى وعبد الرحمن صميدة وأحمد عبد الوهاب وأحمد حواش وطارق أمين وعبد الجواد عبد الجواد وأحمد السيد رشدى وخالد عوض وأحمد عبد الحميد إيشو وأحمد شريف.

شهدت المباراة بداية قوية من جانب الفريقين وتبادلا الهجمات مع الدقائق الأولى، قبل أن ينجح المنتخب السعودية فى هز شباك الفراعنة فى الدقيقتين ، وحرم القائم الأيمن المنتخب السعودية من تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 35، قبل أن يقلص منتخب مصر النتيجة فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول عن طريق أحمد شريف لينتهى الشوط الأول بتقدم السعودية 2-1.

ووصف محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لقاء منتخب السعودية اليوم في نصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب بأنه سيكون تكتيكياً في المقام الأول، مشيرا إلى أن النسخة السابعة الحالية من البطولة تعد قوية في ظل المستوى المتميز الذي ظهرت به غالبية المنتخبات المشاركة سواءً التى تأهلت إلى نصف النهائي أو التي لم يحالفها التوفيق في التأهل، مؤكدًا أن الجميع استفاد من خلالها بالاحتكاك القوي فيما بينهم بغض النظر عن النتائج.

فيما أكد أحمد نادر السيد حارس مرمي منتخب مصر خلال المؤتمر أن جميع زملائه ينفذون تعليمات الجهاز الفني داخل المستطيل الأخضر، مشيراً إلى أن لديه الحافز للحفاظ على شباكه نظيفة.