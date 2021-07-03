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بالفيديو.. منتخب مصر للشباب يودع كأس العرب علي يد السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

ودع منتخب مصر للشباب بطولة كأس العرب تحت 20 عاما، بعد الخسارة على ملعبه أمام نظيره السعودي بنتيجة 2-3، في لقاء ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

ولعب منتخب مصر للشباب مصر بتشكيل يضم كلاً من، أحمد نادر السيد، محمد عبد النبى وعبد الرحمن صميدة وأحمد عبد الوهاب وأحمد حواش وطارق أمين وعبد الجواد عبد الجواد وأحمد السيد رشدى وخالد عوض وأحمد عبد الحميد إيشو وأحمد شريف.

وسجل أهداف منتخب كل من عبدالله رديف، عبدالعزيز العليوه وصهيب الزيد.

وجاء هدفي منتخب مصر للشباب عن طريق أحمد شريف وأحمد عبد الحميد.

وبتلك النتيجة، ودع منتخب مصر للشباب البطولة بينما يلتقى المنتخب السعودى مع الفائز من تونس والجزائر فى المباراة النهائية الثلاثاء المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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