نبيه: الزمالك يسير بخطوات ثابتة.. وجاهزون لحصد نقاط لقاء المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

قال أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة بنادي الزمالك، إن جميع اللاعبين جاهزون لمباراة غزل المحلة المقبلة بدوري we المصري.

ويواجه الزمالك نظيره غزل المحلة، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 بدوري we المصري.

وأكد نبيه، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك، أن كل اللاعبين يسعون إلى تحقيق الفوز وإنهاء الفترة الحالية قبل التوقف بشكل جيد.

وأوضح أن فريق الزمالك يسير بخطى ثابتة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى لحصد نقاط المباراة لمواصلة تصدره للمسابقة.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.