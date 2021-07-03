غيابات بالجملة.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على سموحة غدا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ28 للمسابقة.

ويفقد الأهلي في مواجهة سموحة خدمات المدافع المغربي بدر بانون للإيقاف؛ بعد حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الماضية ضد بيراميدز.

ويغيب عن صفوف الأهلي كل من محمد هاني، وليد سليمان، محمود متولي، كريم نيدفيد ومحمد محمود للإصابة.

واستمر استبعاد الثلاثي ناصر ماهر، وأحمد رمضان بيكهام والكونجولي والتر بواليا لأسباب فنية.

وتكونت قائمة الأهلي من 21 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد.

الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، أكرم توفيق.

وسط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، جونيور أجايي.

وفي الهجوم: مروان محسن، محمد شريف.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام سموحة بعد تعادله في المباراة الماضية أمام بيراميدز (2-2)، حيث فقد نقطتين ثمينتين في الوقت القاتل.

يُذكر أن الأهلي حامل لقب الدوري يحتل المركز الثالث في المسابقة برصيد 42 نقطة، وله سبع مباريات مؤجلة، ويأتي خلفه سموحة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة من 27 مباراة.