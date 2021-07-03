تقرير.. حقائق عن الشرقية للدخان الصاعد حديثًا للدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

حقق فريق الشرقية للدخان الفوز على نظيره طهطا بنتيجة خمسة أهداف دون رد، ليحسم تأهله إلى بطولة الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

والتقى الفريقان، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية (مجموعة الصعيد).

وتأهل كل من فاركو وكوكاكولا إلى الدوري الممتاز بعد الفوز على بني عبيد والترسانة -على الترتيب- قبل أن يلحق بهما الشرقية للدخان.

من هو فريق الشرقية للدخان؟

١- تأسس النادي في عام ١٩٥٣.

٢- رئيس النادي الشرفي هو هاني عماد، ويقوم أحمد إسماعيل بأعمال رئيس النادي.

٣- مقر النادي في منطقة العمرانية، خاتم المرسلين.

٤- يخوض الفريق مبارياته على ملعب نادي الإعلاميين.

٥- يرأس علاء نوح الجهاز للفني للفريق، وائل فؤاد "مدير شؤون اللاعبين"، فريد شوقي وإيهاب عبد الرحيم "مدربي عام"، أبو السريع السيد "مدرب حراس مرمى"، هاني عباده "مدير كرة" وحسن فؤاد "طبيب الفريق".

٦- تولى نوح القيادة الفنية للشرقية للدخان في شهر مايو الماضي خلفا لعلاء إبراهيم.

٧- دعّم الفريق صفوفه بالتعاقد مع أحمد تمساح لاعب سموحة والداخلية السابق، كما استعار مصطفى فريد شوقي من الزمالك لمدة ٦ أشهر.

٨- هداف الفريق الحالي هو اللاعب محمد حسن برصيد ١٢ هدفا، وينافس على لقب الهداف مع اسلام عبد الراضي لاعب نادي ديروط صاحب ال١٥ هدفا.

٩- تأرجح وضع الفريق خلال المواسم السابقة، فبعد صعوده لدوري الممتاز ب موسم ٢٠٠٥/٢٠٠٦ عاد للهبوط إلى دوري الدرجة الثالثة مجددًا، ثم عاد مرة أخرى إلى الممتاز ب موسمي ٢٠١١/٢٠١٢ و ٢٠١٢/٢٠١٣ قبل الهبوط للدرجة الثالثة والعودة للممتاز ب الموسم الحالي.

١٠- شارك الفريق أكثر من مرة في بطولة كأس مصر، وجمعته مواجهة مع الزمالك في دور ال٣٢ لموسم ٢٠٠٣/٢٠٠٤ وخسر أمامه بثلاثية دون رد سجلها جمال حمزة "هدفين" وإسلام الشاطر "هدف".