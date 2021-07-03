المثلث يكتمل.. الشرقية للدخان يصعد للدوري رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ضمن فريق الشرقية للدخان الصعود رسميًا إلى مسابقة دوري we المصري عقب الفوز الكاسح الذي تحقق على حساب فريق طهطا بخمسة أهداف دون رد في اللقاء ضمن الجولة الـ30 والأخيرة في مسابقة دوري الدرجة الثانية (مجموعة الصعيد).

ثلاثة فرق كانت تحاول الحصول على بطاقة الصعود للدوري وهم: الشرقية للدخان المتصدر - والمنيا صاحب المركز الثاني - والألومنيوم صاحب المركز الثالث.

وقاد أحمد تمساح نجم الداخلية وسموحة السابق فريق الشرقية للدخان للصعود للدوري حيث ساهم في الأهداف بتسجيله الهدف الثاني.

وأصبح رصيد الشرقية للدخان 59 نقطة متفوقًا على المنيا والألومنيوم، ليكمل الفريق أضلاع المثلث رسميًا بعد صعود كل من فاركو وكوكا كولا.

وكان فريق فاركو صعد للدوري للمرة الأولى في تاريخه ممثلاً عن مجموعة بحري، بينما صعد فريق كوكا كولا للمرة الأولى أيضًا ممثلاً عن مجموعة القاهرة.