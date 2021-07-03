مباشر اليورو.. التشيك 1-2 الدنمارك.. شيك يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز المنتخب الدنماركي على نظيره التشيكي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب إستاد باكو في أذربيجان، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وتأهل المنتخب الدنماركي إلى المربع الذهبي الذي لم يصل إليه منذ رفع كأس البطولة، ليستمر حلم الـ29 عاما حيث يسعى لتكرار إنجاز عام 1992 عندما فجر مفاجأة مدوية بفوزه بلقب اليورو أمام ألمانيا.

وسيلتقي منتخب الدنمارك في نصف النهائي مع الفائز من مباراة أوكرانيا وإنجلترا التي تقام في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت.

ملخص المباراة:

بدأت المباراة بشكل قوي بين الفريقين، وبدأت الخطورة من عند المنتخب التشيكي وبالتحديد توماس كالاس الذي صوب في الدقيقة 4 لكنها مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة السادسة نجح المنتخب الدنمارك في التقدم عن طريق ديلاني بعد أن أحسن استغلال رأسية لارسن.

وفي الدقيقة الـ42، ضاعف كاسبر دولبيرج النتيجة للمنتخب الدنماركي بعدما استغل اللاعب عرضية رائعة من يواكيم ماهلي بالوجه القدم الخارجي ليحولها بتسديدة داخل شباك المنتخب التشيكي.

وبعد مرور أربع دقائق من الشوط الثاني، تمكن المنتخب التشيكي من تقليص الفارق عن طريق باتريك شيك من متابعة لعرضية فلاديمير كوفال داخل المنطقة ليودع الكرة في الزاوية اليمنى للحارس كاسبر شمايكل.

وتكون تشكيل التشيك من: توماش فاتسليك؛ فلاديمير كوفال، أوندريخ سيلوستكا، توماش كالاس، يان بوريل؛ توماش هوليش، توماش سوتشيك، لوكاش ماسوبوست، أنطونيو باراك، بيتر شيفتشك؛ باتريك شيك.

وتكون تشكيل الدنمارك من: كاسبر شمايكل؛ أندرياس كريستيانس، سيمون كيار، يانيك فيستيرجارد؛ ينس ستريجر، هويبرج، توماس ديلاني، يواكيم ماهلي؛ برايتويت، ولبرج، دامسجارد.