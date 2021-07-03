بالفيديو.. شاهد لحظات وداع سبينازولا للمنتخب الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

ودع ليوناردو سبينازولا - لاعب المنتخب الإيطالي زملاءه في الفريق، بعدما تأكد انتهاء مشواره في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بلجيكا.

وتعرض نجم المنتخب الإيطالي للإصابة قبل نهاية المباراة وتحديدًا في الدقيقة 77، الأمر الذي جعل الجهاز الطبي بالمنتخب الإيطالي يتدخل.

وخرج سبينازولا من المباراة باكيًا في إشارة إلى صعوبة مواصلة مشواره بالبطولة الأوروبية، وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن سبينازولا يعاني من إصابة في وتر أكيليس.

وظهر سبينازولا في مطعم الفندق الذي يتواجد فيه منتخب إيطاليا، وهو "بالعكاز"، وقام بتحية وتوديع زملائه وروبيرتو مانشيني مدرب الأزوري، قبل مغادرة معسكر المنتخب.

وتأهل المنتخب الإيطالي إلى نصف نهائي "يورو 2020" بعد الفوز على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدا مع المنتخب الإسباني الذي تأهل على حساب المنتخب السويسري.