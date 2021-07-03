إعارة بـ"نيّة البيع".. مصدر بالأهلي لمصراوي: بادجي يقترب من نادٍ فرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد مصدر بالنادي الأهلي أن السنغالي أليو بادي، لاعب الفريق، اقترب من الانضمام لفريق إميان الفرنسي، على سبيل الإعارة بنية البيع.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"يلاكورة": "هناك إتفاق مبدئي قد تم بين الأهلي ونادي إميان الفرنسي علي انتقال بادجي بنظام الإعارة لموسم واحد".

وأضاف: "بادجي سوف ينتقل للنادي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي لمدة عام على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي".

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سوف يتم توقيع العقود بشكل رسمي والإعلان عن إعارة اللاعب ليبدأ موسمه مع فريقه الجديد.

جدير بالذكر أن الأهلي كان أعار بادجي الموسم الماضي لأنقرة جوتشو التركي لمدة موسم واحد.