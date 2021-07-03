مشاهدة مباراة الرجاء والوداد في بث مباشر اليوم بالدوري المغربي Inwi

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الرجاء والوداد في الديربي رقم 130 بالدوري المغربي Inwi، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 3-7-2021.

تُقام مباراة الرجاء والوداد ضمن الجولة الـ 25 في الدوري المغربي Inwi، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وتنقل على قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق الرياضي “سفيان رشيدي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الرجاء والوداد من الحكم المغربي “رضوان جيد”، في تمام الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت المغرب، 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية، 12:30 صباحًا بتوقيت عمان.

يدخل الوداد الديربي بمعنويات مرتفعة بعدما فاز في الجولة الماضية على المغرب التطواني بنتيجة (4-2)، ولم يعرف الخسارة في آخر 12 لقاء بالبطولة الإحترافية، وبالتحديد منذ خسارته أمام اتحاد طنجة بنتيجة (3-2)، في الجولة الـ13، محققًا 4 تعادلات، و8 انتصارات.

ويحتل الوداد صدارة ترتيب الدوري المغربي بفارق 6 نقاط عن ملاحقه وخصمه اليوم الرجاء، حيث جمع 54 نقطة من 24 مباراة، فاز في 16 مناسبة، وتعادل في 6، وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 47 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة، ودخل مرماه 20 هدفًا.

على الجهة المقابلة، فقد نادي الرجاء صدارة ترتيب الدوري المغربي لصالح غريمه الوداد منذ 3 جولات، بعدما خسر أمام اتحاد طنجة بهدفٍ دون رد، ولكن سرعان ما استعاد النسور الخضر عافيتهم بتحقيق انتصارين متتاليين، قبل أن يتعرض لنكسة جديدة بالخسارة في الجولة الماضية أمام يوسفية برشيد.

ويتواجد الرجاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي، حيث جمع 48 نقطة من 24 مباراة، فاز في 14 لقاء، وتعادل في 6، وخسر في 4 مناسبات، وسجل لاعبوه 37 هدفًا، واهتزت شباكه 19 مرة كأقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن.

تاريخ مواجهات الرجاء والوداد

ألتقى الرجاء والوداد في 129 مباراة بمسابقة الدوري المغربي، ويمتلك النسور الخضر الأفضلية بـ35 انتصار، مقابل 32 لصالح وداد الأمة، بينما سيطر التعادل على 62 لقاء.

وسجل فريق الرجاء 110 هدف في ديربيات البطولة المغربية، على الجهة المقابلة أحرز الوداد 101 هدف.

يذكر أن الوداد انتصر على الرجاء في مباراة الدور الأول بالدوري المغربي بهدفين دون مقابل أحرزهما، أيوب العملود في الدقيقة الخامسة، وأشرف داري في الدقيقة (16) من زمن الشوط الأول.