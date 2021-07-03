السعودية تتغلب على مصر وتبلغ نهائي كأس العرب للشباب

تعرف على نتيجة مباراة مصر والسعودية في نصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب (تحت 20 سنة)، ضمن مباريات اليوم السبت 3-7-2021، والتي استضافها ملعب القاهرة الدولي.

تغلب المنتخب السعودي على نظيره المصري بفوز مثير بنتيجة 3-2 وتأهل الى المباراة النهائية ببطولة كأس العرب للشباب 2021 في انتظار الفائز مع لقاء نصف النهائي الآخر بين تونس والجزائر في وقت لاحق مساء اليوم.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف، افتتح اهداف المباراة اللاعب عبدالله رديف في الدقيقة 26، قبل أن يُضيف عبد العزيز العليوة الهدف الثاني للأخضر عند الدقيقة 28 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وقبل انطلاق صافرة نهاية الشوط الاول بلحظات سجل المنتخب المصري هدف تقليص الفارق عبر اللاعب أحمد شريف بعد ان حول عرضية أحمد رشدي بضربة رأسية الى الشباك.

وخلال الشوط الثاني استطاع منتخب مصر ان يتدارك هدف التعادل عن طريق اللاعب أحمد عبد الحميد إيشو من صناعة نموذجية من عبدالله صيام.

وعند الدقيقة 69 عاد المنتخب السعودي وتقدم من جديد عبر اللاعب صهيب الزيد بعد ان استغل خطأ ساذج من دفاع المنتخب المصري بالاشتراك مع حارس المرمي لينتهي اللقاء بفوز مجنون للأخضر.

ونقلت مباراة مصر والسعودية في نصف نهائي كأس العرب تحت 20 سنة، على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الكواليني”.

وصعد المنتخب المصري إلى الأدوار الإقصائية على رأس المجموعة الأولى التي كانت تضم الجزائر، موريتانيا، والنيجر، بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، وتأهل إلى نصف النهائي بعدما أطاح بمنتخب طاجيكستان بثلاثية نظيفة في دور ربع النهائي.

في المقابل، حجز منتخب السعودية مقعده في دور ربع النهائي من المركز الثاني بالمجموعة الرابعة التي كانت تضم تونس، اليمن، وأوزبكستان، بعدما جمع 6 نقاط، وصعد إلى نصف النهائي على حساب حامل اللقب “منتخب السنغال” بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).