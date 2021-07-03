بيدري ولوكاتيلي وآخرين..أبرز 10 نجوم صاعدة في بطولة يورو 2020

أفرزت بطولة يورو 2020 العديد من النجوم الصاعدة التي قد يكون لها مسيرة مهمة وشأن كبير في عالم كرة القدم خلال السنوات القليلة القادمة بل وبدءًا من الميركاتو الصيفي 2021.

صاحب ظهور هؤلاء، مرور بعض المنتخبات بمرحلة إحلال وتجديد لاستعادة أمجادهم السابقة، فظهرت إسبانيا بجيلٍ جديد مع لويس إنريكي، وبدأت إيطاليا مع روبرتو مانشيني في صناعة منتخب بأسلوب وبوجوه مختلفة عن السابق.

بينما كانت كأس الأمم الأوروبية فرصة كذلك لمنتخبات غير مُرشحة لأي شيء سواء من ناحية النتائج أو من ناحية تقديم الوجوه الجديدة، لكنهم استطاعوا استغلال الحدث لتسويق أنفسهم على أكمل وجه.

وفي سياق هذا التقرير، يستعرض معكم الخليج 365 أبرز 10 نجوم صاعدة في بطولة يورو 2020، وفي مقدمتهم نجم وسط برشلونة واسبانيا بيدري، ونجم وسط ساسولو وايطاليا لوكاتيلي.

1- ميكيل دامسجارد – الدنمارك

ظهر دامسجارد مع فريق سامبدويا الذي انتقل له خلال الميركاتو الصيفي 2020 كلاعب وسط جيد ومتحرك، قادر على اللعب كمحور أو كجناح.

لكنه احتاج لبطولة يورو 2020 ليعرض نفسه بشكلٍ أكبر لمتابعي كرة القدم وللأندية التي تحتاج للاعب مثله في الميركاتو الصيفي 2021.

ونجح ميكيل دامسجارد في تسجيل 3 أهداف رائعة للغاية خلال يورو 2020 مع منتخب الدنمارك جعلته في مركز أنظار أندية كبرى مثل ميلان وبرشلونة في سوق الانتقالات الحالية.

2- ديكلان رايس – إنجلترا

كان ديكلان رايس معروفاً بالفعل لماتبعي البريميرليج بفضل الأداء القوي الذي قدمه مع فريق وست هام يونايتد الانجليزي، لكن لاعب تشيلسي السابق كان يحتاج للتأكيد على قيمته بالفعل في هذه المسابقة، لا سيما بعدما توقفت مفاوضات مانشستر يونايتد معه في الميركاتو الصيفي الماضي لعدم اقتناع إدارة الشياطين الحمر بإنفاق مبلغ يزيد عن 40 مليون جنيه إسترليني لضمه من الهامرز.

لكن اللاعب صاحب الـ 22 عاماً نجح إلى جانب كالفيس فيليبس في تأمين خط وسط إنجلترا، وإظهاره بشكلٍ متماسك ومنتظم في مباريات بطولة يورو 2020، وهذا ما سيكسبه سعراً أكبر في السوق في المرحلة القادمة خصوصاً مع اهتمام البلوز بالتوقيع معه مجدداً.

3- بيدري – إسبانيا

لا يحتاج بيدري بعد ظهوره مع فريق برشلونة الأول إلى الكثير من التعريف لجمهور كرة القدم العالمية، لكن أهميته كلاعب أساسي في منتخب إسبانيا تزداد من مباراة أخرى.

ورغم عدم تسجيله لأي أهداف لكن بيدري قدم أداءاً يجعله يقترب من مصاف لاعبي الوسط العظام في تاريخ اللا روخا، وبالنظر لصغر عمره فإن لديه هامش تطور هائل للغاية.

4- مانويل لوكاتيلي – إيطاليا

تكون في أكاديمية ميلان لكنه احتاج للعمل مع المدرب دي زيربي للسطوع أكثر، وكان لاعباً نجماً في فريق ساسوولو لكن ما حدث له هذا الصيف قد يجعل مسيرته تختلف تماماً بعد بطولة اليورو.

كان لوكاتيلي اللاعب المفاجأة في تشكيلة مانشيني وخصوصاً في دور المجموعات ونجح في تسجيل هدفين ضد سويسرا إضافة لتقديم أداء جيد جداً ضد تركيا، وعندما نزل في مباراة النمسا كانت لديه لمسات جيدة ومن المتوقع ربما استخدامه من جديد أمام إسبانيا في نصف النهائي حتى لو على حساب فيراتي.

5 – دينزل دومفريس – هولندا

ظهر دينزل دومفريس كواحد من أبرز الأظهرة اليمنى في يورو 2020، وذلك رغم توديع الطواحين للبطولة في الدور الثاني بمفاجأة الخسارة من التشيك 0\2.

أظهر مدافع أيندهوفن قدرات مميزة ونجح في تسجيل هدفين لصالح الفريق البرتغالي في دور المجموعات في مباراة الفوز ضد أوكرانيا 3\2 ثم هدفاً في مرمى النمسا، ومن المتوقع أن تصل لأيندهوفن بعض الطلبات للتعاقد معه.

6- بيريل إيمبولو – سويسرا

ظهر بيريل إيمبولو بشكلٍ رائع مع منتخب المدرب بيتكوفيتش، أعاد بمستواه ذلك الشهرة وانصبت الأنظار عليه، لأنه كان لاعب الهجوم الوحيد صاحب الجودة العالية في هذا المنتخب.

عانى إيمبولو من تجربة غير موفقة مع شالكة وبدأ يسترد توهجه بشكلٍ تدريجي مع بوروسيا مونشنجلادباخ، وربما ينجح صاحب الـ 24 عاماً في تقديم مستويات أفضل في البوندزليجا في الموسم الجديد لتعزيز ملفه.

7- جيريمي دوكو – بلجيكا

كان جيريمي دوكو هو المفاجأة السارة لمنتخب الشياطين الحُمر في تلك البطولة إلى جانب تورغان هازارد، فمهاجم فريق رين الفرنسي صاحب الـ19 عاماً استغل الفرصة التي مُنحت له على أكمل وجه.

ومع عدم جاهزية هازارد لمواجهة إيطاليا دفع به المدرب روبيرتو ماتينيز وكان ثاني أخطر لاعبي البلجيك بعد كيفين دي بروين.

8 – باتريك شيك – التشيك

بعد فترة جيدة لعب فيها مع فريق لايبزيج انتقل النجم التشيكي باتريك شيك إلى ليفركوزن، ولكنه كان بحاجة لبطولة كبرى يُظهر بها صفاته الفنية.

وكانت فرصة قيادة هجوم التشيك والبروز في اليورو طريقه لذلك، وفي الحقيقة لم يكتفي بتسجيل 4 أهداف لكنه سجل أهدافاً ائعة وخصوصاً ذلك الهدف الذي ولج شباك أسكتلندا من منتصف الملعب، ثم هدفه الذي قضى به على هولندا في ثُمن النهائي.

9- كاسبر دولبيرج – الدنمارك

يُمكن القول بأن كاسبير دولبيرج كان سعيد الحظ بمواجهة منتخب ويلز في دور الـ16، حيث لعب مهاجم الدنمارك أساسياً على ملعب أمستردام أرينا الذي يعرفه منذ أن كان لاعباً في أياكس.

سجل دولبيرج أمام ويلز هدفين واستعاد به مهاجم فريق نيس الفرنسي الحالي ما كان يحتاجه من اهتمام، حيث كان في بداياته لاعباً تتهافت عليه العديد من الأندية.

10 – كالفين فيليبس – إنجلترا

برز كالفين فيليبس كلاعب وسط متميز مع فريق ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي مع المدرب مارسيلو بيلسا، لكن الأداء الذي قدمه مع إنجلترا فاجئ به الجميع.

ظهر كالفين صاحب الـ25 عاماً بصورة لاعب الوسط الشامل ونجح في صناعة هدف لرحيم ستيرلينج ضد كرواتيا، إضافة لكونه قادراً على تأدية مهامه الدفاعية بأكمل وجه.