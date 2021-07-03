صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز

يسعى مسئولو نادي الزمالك، لإبرام صفقة تبادلية مع بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي 2021، في ظل رغبة إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، في التعاون مع نظيرتها بالنادي السماوي.

ويأمل نادي بيراميدز في الحصول على خدمات الظهير الأيسر للفريق عبد الله جمعه، في ظل حاجته لدعم في هذا المركز، إذ لا يمتلك سوى محمد حمدي، والبديل طارق طه الذي ابتعد عن المشاركة مؤخرًا بسبب تراجع مستواه.

على الجانب الآخر يرحب نادي الزمالك ببيع عبد الله جمعه، في ظل خروجه من حسابات المدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون، بسبب الإصابة، بالإضافة إلى امتلاكه إلى الثنائي محمد عبد الشافي وأحمد أبو الفتوح وتألقهما مع الفارس الأبيض، كما أن اللاعب يتبقى في عقده موسم وحيد ويحق له الانتقال لأي نادٍ مجانًأ.

ويحاول مسئولو الزمالك الوصول إلى إتفاق مع بيراميدز بإجراء صفقة تبادلية، بالموافقة على بيع عبدالله جمعه مقابل الحصول على خدمات جناح الفريق البوركينابي إيريك تراوري، لكن النادي يستبعد فكرة التفريط به في ظل حاجته إليه.