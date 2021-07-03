مشاهدة مباراة الارجنتين والاكوادور في بث مباشر ببطولة كوبا أمريكا 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الارجنتين والاكوادور ضمن منافسات اليوم الثاني من دور ربع النهائي ببطولة كوبا أمريكا 2021 والتي تقام فجر يوم الاحد 4 يوليو 2021.

يستضيف ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو بمدينة جويانيا في البرازيل لقاء الارجنتين والاكوادور بدون حضور الجماهير بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا داخل بلاد السامبا.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الارجنتين والاكوادور في تمام الساعة 01:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 03:00 بتوقيت مصر، 04:00 بتوقيت السعودية، 05:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الارجنتين والاكوادور في ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2021، على قناة بي إن سبورتس ماكس 5 و6، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على سبورت تي في 2 البرتغالية.

تأهل منتخب الارجنتين إلى دور ربع النهائي بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، حيث تعادل مع تشيلي في الجولة الأولى وفاز على الأوروجواي، باراجواي، وبوليفيا على الترتيب.

بينما صعد منتخب الاكوادور من المركز الرابع بالمجموعة الثانية بعدما جمع 3 نقاط، خسر أمام كولومبيا في الجولة الأولى، وسجل بعدها 3 تعادلات متتالية أمام فنزويلا، بيرو، والبرازيل، ولم يعرف طعم الانتصار في البطولة حتى الآن.

ويرجع تاريخ عدد الموجهات المباشرة بين الارجنتين والاكوادور في بطولة كوبا أمريكا الى 14 مباراة، نصف تلك المواجهات أقيمت من عام 1941 حتى عام 1959.

ففي نسخة كوبا أمريكا 1941 تقابل المنتخبين لأول مرة، وانتصر منتخب الارجنتين بنتيجة (6-1)، قبل أن يسجل 5 انتصارات متتالية في نسخ 1942، 1945، 1947، 1955، و1957.

وشهدت نسخة 1942 أكبر انتصار في تاريخ مواجهات المنتخبين، حينما فازت الارجنتين بنتيجة (12-1)؛ وتفادى منتخب الاكوادور الهزيمة السابعة بعدما تعادلا في كوبا أمريكا 1959.

وعاد المنتخب الارجنتيني ليحقق الانتصار السابع على الاكوادور في بطولة كوبا امريكا 1963، قبل أن يتعادلا في نسخة 1983.

تواصلت عقدة منتخب الاكوادور امام منتخب الارجنتين بعدما فاز الاخير في نسختي 1987، و1999، وتعادلا في نسختي 1989، و1997.

وبقيت الاكوادور دون انتصار على منتخب الارجنتين في كوبا أمريكا حينما تواجها لآخر مرة نسخة 2004، حيث انتصر التانجو على اللوس أميريلوس بنتيجة (6-1).