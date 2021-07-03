- 1/2
- 2/2
أكد تقرير صحفي، أن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع الدولي الإيطالي نيكولو باريلا لاعب انتر ميلان، خلال الميركاتو الصيفي 2021.
ويقدم باريلا لاعب انتر ميلان مستويات رائعة رفقة منتخب بلاده إيطاليا في بطولة يورو 2020 المقامة حاليًا، وسجل هدفًا في فوز الأزوري على بلجيكا أمس، خلال المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 2/1، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.
وبحسب صحيفة ميرو البريطانية، فإن باريلا لاعب وسط انتر ميلان، لفت أنظار العديد من الأندية، وأبرزهم ليفربول الإنجليزي.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن مدرب ليفربول يورجن كلوب، يرى أن باريلا سيكون الأفضل لخلافة جورجينو فينالدوم، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم المنصرم.
ليفربول يخطط لاستغلال الأزمة المالية
ويخطط نادي ليفربول الإنجليزي لاستغلال الأزمة المالية الحالية التي ضربت فريق انتر ميلان، عن طريق الضغط على الفريق الإيطالي، حتى يتم حسم الصفقة ويذهب نيكولو باريلا إلى أنفيلد.
وشددت التقارير على أن ليفربول سيتواصل مع إنتر خلال الأيام المقبلة، للاستفسار حول إمكانية التعاقد مع باريلا.
ويؤجل النادي الحديث مع اللاعب لحين الانتهاء من يورو 2020، بعدما أبلغ وكلاء باريلا ليفربول، أنه يركز الآن على تحقيق اللقب مع المنتخب الإيطالي.
الجدير بالذكر أن، مدرب ليفربول يورجن كلوب يسعى إلى عقد صفقات كبيرة بلاعبين أصحاب خبرات من أجل العودة في الموسم الجديد إلى المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تألقه في اليورو.. لاعب انتر ميلان على رادار ليفربول في الميركاتو الصيفي 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.