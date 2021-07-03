بعد تألقه في اليورو.. لاعب انتر ميلان على رادار ليفربول في الميركاتو الصيفي 2021

أكد تقرير صحفي، أن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع الدولي الإيطالي نيكولو باريلا لاعب انتر ميلان، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويقدم باريلا لاعب انتر ميلان مستويات رائعة رفقة منتخب بلاده إيطاليا في بطولة يورو 2020 المقامة حاليًا، وسجل هدفًا في فوز الأزوري على بلجيكا أمس، خلال المواجهة التي انتهت بفوز فريقه 2/1، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وبحسب صحيفة ميرو البريطانية، فإن باريلا لاعب وسط انتر ميلان، لفت أنظار العديد من الأندية، وأبرزهم ليفربول الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن مدرب ليفربول يورجن كلوب، يرى أن باريلا سيكون الأفضل لخلافة جورجينو فينالدوم، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

ليفربول يخطط لاستغلال الأزمة المالية

ويخطط نادي ليفربول الإنجليزي لاستغلال الأزمة المالية الحالية التي ضربت فريق انتر ميلان، عن طريق الضغط على الفريق الإيطالي، حتى يتم حسم الصفقة ويذهب نيكولو باريلا إلى أنفيلد.

وشددت التقارير على أن ليفربول سيتواصل مع إنتر خلال الأيام المقبلة، للاستفسار حول إمكانية التعاقد مع باريلا.

ويؤجل النادي الحديث مع اللاعب لحين الانتهاء من يورو 2020، بعدما أبلغ وكلاء باريلا ليفربول، أنه يركز الآن على تحقيق اللقب مع المنتخب الإيطالي.

الجدير بالذكر أن، مدرب ليفربول يورجن كلوب يسعى إلى عقد صفقات كبيرة بلاعبين أصحاب خبرات من أجل العودة في الموسم الجديد إلى المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.