مشاهدة مباراة تونس والجزائر في بث مباشر اليوم ببطولة كأس العرب للشباب

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر اليوم لمشاهدة مباراة تونس والجزائر في نصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب (تحت 20 سنة)، ضمن مباريات اليوم السبت 3-7-2021.

تُقام مباراة تونس والجزائر على ملعب القاهرة الدولي، بدون حضور الجماهير، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، بإدارة من الحكم العراقي “زيد ثامر محمد”.

وينقل بث مباشر مباراة تونس والجزائر في نصف نهائي كأس العرب تحت 20 سنة، على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “مؤمن حسن” بالتردد الجديد هو 11861 ومعدل الترميز 27500.

ضعد المنتخب التونسي الى نصف نهائي كأس العرب تحت 20 سنة، عقب تخطيه عقبة جزر القمر في دور الثمانية بهدف نظيف، واحتل نسور قرطاج صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد أن حقق الفوز في المباريات الثلاث وذلك علي حساب منتخبات اليمن وأوزبكستان والسعودية.

في المقابل صعد منتخب الجزائر الى نصف نهائي كأس العرب تحت 20 سنة بعدما تغلب على المنتخب المغربي بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، واحتل محاربو الصحراء وصافة ترتيب المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات برصيد 4 نقاط حصدهم من فوز وحيد وتعادل وهزيمة.

وسيسعي اليوم منتخب تونس الى مواصلة انتصاراته من أجل المنافسة على حصد لقب البطولة للمرة الثانية، بينما يطمح المنتخب الجزائري لإسقاط تونس ومواصلة المشوار نحو تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتتويج باللقب.