عودة باريس سان جيرمان لمفاوضة ميسي بعرض شرس يصدم برشلونة!

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مازال يرغب في الحصول على توقيع أيقونة نادي برشلونة ليونيل ميسي، وخاصة بعدما أصبح “البرغوث” مع بداية شهر يوليو الجاري، حرًا في الانتقال لأي ناد، عقب انتهاء عقده مع برشلونة دون تجديد.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن النادي الفرنسي قدم عرضًا ضخمًا للنجم الأرجنتيني، رغم أنه يركز الآن فقط على مسابقة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده.

وقالت الصحيفة الإسبانية:” أن العرض المقدم من النادي العاصمي للدولي الأرجنتيني، يفوق بكثير عرض ناديه الكتالوني من الناحية المالية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية :” أن القوة المالية الهائلة لدى النادي العاصمي ، بجانب وضوح رؤيته الرياضية لاسيما بشأن الرغبة الكبيرة بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، قد تحفز قائد منتخب الأرجنتين ، البالغ 34 عامًا، على الرحيل إلى “حديقة الأمراء”.

وترى الصحيفة الإسبانية، أن علي إدارة نادي برشلونة الآن حل الأزمة المعقدة التي وضعها رابطة الدوري الإسباني، عن طريق تقليل سقف الأجور، وبالتبعية إمكانية تجديد ميسي بصورة قانونية معهم.

وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق، أن أيقونة النادي الكتالوني وبرشلونة اتفقا على شروط صفقة جديدة لمدة عامين، لكن الأرجنتيني لا يمكنه التوقيع عليها حتى يعود إلى كامب نو.

والجدير بالذكر، أن عقد النجم الأرجنتيني مع البرسا انتهى بصورة رسمية، يوم الخميس 1 يوليو 2021، وبات لاعبًا حرًا يحق له التوقيع والانتقال إلى أي ناد آخر بصفقة انتقال حر.