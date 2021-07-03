مشاهدة مباراة انجلترا واوكرانيا في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة انجلترا واوكرانيا في ربع نهائي بطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 3-7-2021.

تُقام مباراة انجلترا واوكرانيا على ملعب الأولمبيكو بمدينة روما في ايطاليا، بحضور الجماهير، وتنطلق صافرة البداية من الحكم الألماني “فيليكس بريتش”، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

تأهل منتخب انجلترا إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب ألمانيا في دور الـ16 بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب ويمبلي بمدينة لندن.

بينما صعد منتخب اوكرانيا إلى دور الثمانية على حساب السويد بنتيجة (2-1)، بعد التمديد للأشواط الإضافية، في اللقاء الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي أيضًا على ملعب هامبدن بارك بمدينة جلاسكو في اسكتلندا.

ويدخل المنتخب الإنجليزي المباراة بصفوف مكتملة، بينما يغيب عن منتخب اوكرانيا المهاجم أرتيم بيسديم بعدما تعرض لإصابة قوية على مستوى الركبة بعد تدخل عنيف من لاعب السويد دينيسلون، كما تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الثاني ألكسندر زوبوكوف لإصابة خفيفة.

تاريخ مواجهات انجلترا واوكرانيا

شهد عام 2000 أول مباراة بين منتخب انجلترا واوكرانيا وكانت ودية، انتصر فيها الأسود الثلاثة بنتيجة (2-0)، وفي عام 2004 تجدد اللقاء بينهما ضمن أجندة المباريات الدولية الودية، وايضًا انتصر الإنجليز بنتيجة (3-0).

وألتقى المنتخبان لأول مرة بشكل رسمي في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2010 جنوب أفريقيا، وانتصر منتخب انجلترا في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يحقق منتخب اوكرانيا انتصاره التاريخي الأول على الإنجليز في الإياب بهدفٍ دون مقابل.

وتقابل منتخب انجلترا واوكرانيا في دور المجموعات ببطولة يورو 2012 التي أقيمت على الأراضي البولندية والأوكرانية، وانتصر الأسود الثلاثة بنتيجة (1-0).

وكانت تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2014 البرازيل، شاهدة على آخر مواجهات انجلترا واوكرانيا، وانتهت المباراتين بالتعادل، في الذهاب على ملعب ويمبلي بنتيجة (1-1)، وفي الإياب بنتيجة (0-0)، فلمن ستكون الغلبة في موقعة يورو 2020؟