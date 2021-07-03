شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ يُدعم إنجلترا.. وأوكرانيا تحلم بالمعجزة في ربع نهائي «يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعود إنجلترا لخوض مباراة حاسمة أخرى في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2020، حيث تلعب دور ربع النهائي أمام منتخب أوكرانيا، وذلك في المباراة التي ستقام بين المنتخبين على أرضية ملعب ويمبلي يوم السبت. إنجلترا لديها منتخب جيد للغاية ولها اليد العليا في هذه المباراة.

كان على أوكرانيا أن تعمل بجد للوصول إلى مرحلة خروج المغلوب لكنها برزت كحصان أسود مُحتمل بعد فوزها الرائع على السويد. يمتلك تلاميذ شيفتشينكو الكثير من الخبرة وهم قادرون تمامًا على تقديم أداء جيد في مباراة السبت.

من ناحية أخرى، تخطت إنجلترا بعض النتائج المُخيبة للآمال في مجموعتها لتضمن فوزًا تاريخيًا على ألمانيا في ويمبلي منذ أيام قليلة. سيتم دعم منتخب الأسود الثلاثة بأدائه المميز في المباراة السابقة وسيكون عازمًا على تحقيق أقصى استفادة في هذه المباراة الصعبة.

إنجلترا ضد أوكرانيا وجهًا لوجه:تتمتع إنجلترا بسجل جيد ضد أوكرانيا، حيث فازت بأربع مباريات من أصل سبع مباريات لعبت بين المنتخبين. حققت أوكرانيا فوزًا واحدًا فقط على إنجلترا ولديها الكثير من العمل قبل هذه المباراة.

اللقاء السابق بين المنتخبين وقع في 2013 وانتهى بالتعادل 0-0. وقدم منتخب أوكرانيا أداء جيد وسيحتاج إلى أداء مشابه في هذه المباراة.

الأرقام التي يجب أن تعرفها قبل اللقاء:

كانت هناك مباراة واحدة فقط بين إنجلترا وأوكرانيا في بطولة دولية كبرى. كانت هذه المباراة في بطولة يورو 2012، وقد انتهت بفوز إنجلترا 1-0 وشارك فيها المدرب الحالي لأوكرانيا أندريه شيفتشينكو.

بعد فوزها 2-0 على ألمانيا، أصبحت إنجلترا ثاني منتخب في تاريخ بطولة أوروبا يحافظ على نظافة شباكه في أول أربع مباريات من المسابقة. ولم تستقبل شباك إيطاليا أي هدف في أول خمس مباريات لها في يورو 1990 واتيحت الفرصة للاعبي ساوثجيت لمعادلة الرقم القياسي أمام أوكرانيا.

سجل رحيم سترلينج ثلاثة من أهداف إنجلترا الأربعة في يورو 2020 حتى الآن وكان في حالة جيدة في هذه البطولة. يحمل آلان شيرر حاليًا الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف لإنجلترا في نسخة من بطولة اليورو برصيد خمسة أهداف وقد يتفوق سترلينج على الأسطورة في مواجهة أوكرانيا.

المدرب الأوكراني أندريه شيفتشينكو هو أسطورة في التهديف وهو أكثر مهاجمي منتخب بلاده تسجيلًا للأهداف على الإطلاق برصيد 48 هدفًا. أندريه يارمولينكو متأخر بستة أهداف في الوقت الحالي برصيد 42 هدفًا ومن المُرجح أن يتفوق على مدربه في غضون بضعة أشهر.