شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة سموحة وموسيماني يجتمع مع معاونيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلى استعداداته لمواجهة سموحة غدا الأحد باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى العام، وبدأ بيتسو موسيمانى المدير الفنى المران بجلسة مع معاونيه لمناقشة التحضيرات لموقعة الغد.

ويحرص موسيمانى على عقد محاضرة مع لاعبيه بالفيديو من أجل إطلاعهم على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق السكندري، وتحديد طريقة اللعب التى سيعتمد عليها فى فك حصون دفاعات سموحة.

ونشرت الصفحة الرسمية فيديو لتحضيرات الأهلى النهائيبة لمباراته ضد سموحة وكواليس المران الأخير قبل موقعة الغد.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح أمس الجمعة على ملعب التتش، وطالبهم بالتركيز فى مباراة سموحة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية، والتركيز على تصويب الأخطاء؛ لتلافيها وتجديد دوافع اللاعبين، والعمل على رفع الجانب المعنوي قبل مواجهة سموحة.

وطالب موسيماني اللاعبين بضرورة إغلاق ملف مباراة بيراميدز التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. وأكد المدير الفني ضرورة التركيز في مباراة سموحة؛ للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات في مسابقة الدوري، وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على مسابقة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة مساء غد الأحد بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ٢٨ في بطولة الدوري الممتاز.