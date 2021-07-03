شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو بركات يحصد جائزة لاعب شهر يونيو فى الجونة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عمرو بركات، لاعب نادى الجونة، على جائزة لاعب الشهر فى الفريق الساحلي عن شهر يونيو المنقضى بعد مساهمات اللاعب المميزة فى تسجيل وصناعة الأهداف خلال المباريات الأخيرة.

وأعلن الجونة، عبر حسابه الرسمية على تويتر، فوز عمر بركات بجائزة لاعب الشهر مرفقة بفيديو عن أبرز مهارات وأهداف اللاعب.

حسم التعادل الإيجابى بهدف لمثله مباراة الإنتاج الحربى والجونة التي أٌقيمت بين الفريقين مساء أمس الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل للجونة عمر السعيد في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل الإنتاج الحربي عن طريق مصطفى البدري الذى استغل خطأ إسلام طارق حارس الفريق الساحلى فى الدقيقة الثامنة.

بهذه النتيجة احتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 48 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

بينما ارتقى الجونة إلى المركز السابع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 12 مباراة وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.