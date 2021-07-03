شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم ثنائى دجلة بعد استبعادهما من قائمة المنتخب الأولمبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى واحدة من المبادرات الرياضية الذكية التى تعكس مدى الاحترافية، أقام لاعبو وادى دجلة والجهاز الفنى والإدارى للفريق حفل تكريم لثنائى دجلة "أحمد سعيد ومحمود مرعى"، بعد استبعادهما من القائمة النهائية للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، والذى يستعد للسفر إلى طوكيو منتصف الشهر الجارى للمشاركة فى الأولمبياد.

وجاءت مبادرة وادى دجلة لتكريم اللاعبين كونهما أحد العناصر الأساسية التى ساهمت فى تتويج المنتخب الأولمبى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، وكانا من الركائز الأساسية للفريق الوطنى فى الفترة الماضية.

من جهته حرص محمد عبد المنصف، مدير الكرة بالنادى، على إقامة حفل مصغر للاعبين فى غرفة الملابس تقديرا لمشوارهما فى الفترة الماضية، وتحفيزا لهما لمواصلة المسيرة المميزة فى كرة القدم.

ولم يكتف الفريق الدجلاوى بالدعم المعنوى للاعبين بعد استبعادهما، بل قرر تكريمهما على المشوار الذى قدماه لشباب الفراعنة فى الفترة الأخيرة.

وقام لاعبو فريق وادى دجلة والجهاز الفنى والإدارى بزيارة جماعية للاعب فريق الشباب بالنادى ومنتخب مصر للشباب عبد الرحمن رشدان الذى أجرى جراحة قبل يومين عقب تعرضه للإصابة فى مباراة منتخب مصر بالبطولة العربية للشباب.

وحرص اللاعبون على زيارة زميلهم وطالبوه بنسيان الجراحة والعودة سريعا للملاعب خاصة أه كان أحد العناصر التى ينوى عبد الباقى جمال تصعيدها للفريق الأول والاعتماد عليها قبل الإصابة.