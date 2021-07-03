شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحذر دفاع الأهلى من انطلاقات ثنائى سموحة قبل موقعة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تحذيراً لدفاع فريقه من خطورة الثنائى أحمد عبد القادر ومصطفى فتحى، لاعبى سموحة، قبل مباراة الفريقين والمقرر لها التاسعة مساء غد الأحد باستاد الإسكندرية في الجولة 28 لمسابقة الدورى الممتاز، وشرح موسيمانى للاعبى الأهلى أهمية التركيز للحد من انطلاقات هذا الثنائى الذى سجل معظم أهداف سموحة هذا الموسم، مؤكداً أن المنافس قوى ويقدم كرة جماعية وسريعة.

وأكد المدير الفنى للاعبى الفريق أنه من المهم "نسيان" نتيجة مباراة بيراميدز وأن يكونوا فى كامل تركيزهم فى مباراة سموحة واللعب بجدية منذ أول دقيقة.

وأضاف موسيمانى أن المباريات التى تلى المواجهات الكبرى تحتاج مجهودا كبيرا وتركيزا أكبر لأن بعض اللاعبين يخوضون مثل هذه المباريات دون تركيز وهو ما قد يؤدى لخسارة نقاط فى هذه المباريات، وأوضح موسيمانى أن مباراة سموحة بـ3 نقاط هامة فى رحلة الصعود لقمة الدورى والحفظ على لقب الدورى للمرة السادسة على التوالى والـ43 فى تاريخ النادي.

وحرص موسيمانى على تحذير لاعبيه من خطورة الاستمرار فى نزيف النقاط فى المباريات المقبلة بالدورى لاسيما بعد خسارة أربعة نقاط بالتعادل مع الزمالك 1/1 فى مايو الماضى ثم التعادل مع بيراميدز 2-2 مساء الخميس بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويدخل الأهلى لقاء سموحة بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 16 ومازالت لديه سبع مباريات مؤجلة.

وأغلق فريق الأهلى صفحة مباراته ضد بيراميدز والتى جمعتهما الخميس على استاد "الأهلى والسلام" ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدورى المصرى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

ويرغب الأهلى فى الاستعداد الجيد لمواجهة سموحة من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الزحف خلف الزمالك من أجل استعادة قمة الدوري، وكذلك الثأر لهزيمة الدور الأول من الفريق السكندري، والذى لقنه هزيمة مفاجئة فى الوقت القاتل من عمر المباراة ليخطف ثلاث نقاط غالية من الفريق الأحمر.

ويخوض فريق الأهلى بعد مواجهة بيراميدز ثلاث مباريات بالدورى مع سموحة والمقاولون العرب ومصر المقاصة قبل مواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها 17 يوليو الجارى بالمغرب، وتأهل الأهلى بعد الفوز على الترجى التونسى ذهابا بهدف دون رد وإيابا بثلاثية بيضاء، فيما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد البيضاوى المغربى بالفوز عليه ذهابا بهدف دون رد والتعادل السلبى فى مباراة الإياب.