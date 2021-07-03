شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الشناوي وحارس كايرز تشيفز قبل نهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مقارنة بين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وبروس بفوما حارس مرمى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تجمع الفريقين يوم 17 يوليو على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وعلقت صفحة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية التابعة للكاف على المقارنة بين الشناوي وحارس مرمى كايزر تشيفز قائلة: "من لديه الفرصة الأكبر فى الحفاظ على نظافة شباكه بمواجهة كايزر تشيفز والأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا؟".





وكشف مسئولو منتخب مصر الأولمبى أن محمد الشناوى وزملاؤه فى الأهلى "صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر وأحمد بيكهام وطاهر محمد طاهر" مهددون بالغياب عن المنتخب الأولمبى فى مباراته الأولى أمام إسبانيا فى أولمبياد طوكيو المحدد لها 22 يوليو الجارى.

وأوضح مسئولو المنتخب الأولمبى أنه فى حال وصول الشناوى وزملائه إلى طوكيو يوم 19 يوليو الجارى، لابد من دخولهم فترة عزل طبى لمدة 3 أيام، وهى أيام 19 و20 و21 وفى هذه الحالة يلحقون بالمباراة يوم 22 من نفس الشهر، أما إذا تأخر وصول لاعبى الأهلى عن هذا الموعد سيغيبون عن المباراة الأولى بسبب وجودهم فى العزل.

وأعلن شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الوطنى الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الجارى فى طوكيو.