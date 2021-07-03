شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: ليفربول رفض مشاركة محمد صلاح فى الأولمبياد بخطاب رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن نادى ليفربول الانجليزى أرسل خطابا رسميا للجبلاية، خلال الساعات الماضية، يوضح موقفه من مشاركة محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق الشهر الجارى.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن خطاب ليفربول تضمن عدم ترحيبه بمشاركة اللاعب فى الأولمبياد لأكثر من سبب، أبرزها حاجة اللاعب للراحة قبل بدء الإعداد للموسم الجديد، بجانب أن مشاركة اللاعب فى الأولمبياد ستمنعه من المشاركة فى فترة الإعداد للموسم الجديد، مع إمكانية غيابه عن بعض مباريات الموسم الجديد.

وأضاف مسئولو الجبلاية أن الخطاب تضمن أيضاً أن الفترة المقبلة ستشهد عدة ارتباطات لمنتخب مصر الأول، سواء فى تصفيات كأس العالم أو بطولة أمم أفريقيا فى يناير 2022، لذا فضل النادى الإنجليزى عدم مشاركة الفرعون المصرى فى الأولمبياد.

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الجارى فى طوكيو.

وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.