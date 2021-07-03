شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مكاسب لفراعنة اليد من معسكرات أوروبا قبل الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد، بقيادة المدير الفنى الإسبانى روبيرتو باروندو جارسيا، لتجهيز جميع اللاعبين للفوز بميدالية أولمبية للفراعنة فى أولمبياد طوكيو 2021 وذلك من خلال المعسكرات الأوروبية التى يخوضها الفراعنة قبل المحفل الأولمبى.

نرصد فى السطور التالية مكاسب منتخب اليد من المعسكرات الأوروبية فى التقرير التالي:

الاحتكاك القوى

تعد المباريات الودية القوية التى يخوضها الفراعنة على هامش المعسكرات من أهم المكاسب بغض النظر عن النتائج، حيث فاز منتخب مصر على كرواتيا وخسر بفارق هدف أمام صاحب الأرض فى دورة إسبانيا الودية، قبل السفر لمواجهة فرنسا وديا 5 يوليو الجارى فى معسكر فرنسا ثم مواجهتى ألمانيا والبرازيل بمعسكر ألمانيا.

انسجام المحترفين مع المحليين

وتشهد معسكرات أوروبا انسجام اللاعبين المحترفين، أمثال على زين ومحمد سند ومحمد ممدوح هاشم وأحمد خيرى ويحيى خالد مع اللاعبين المحليين.

الوقوف على العناصر الأساسية لخوض الأولمبياد

كما أن معسكرات أوروبا تمنح الجهاز الفنى الوقوف على نقاط القوة والضعف وتحديد العناصر الأساسية التى ستخوض منافسات الأولمبياد.