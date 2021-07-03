شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى مهدد بالغياب عن مباراة المنتخب الأولمبى أمام إسبانيا فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر الأولمبى أن محمد الشناوى وزملاؤه فى الأهلى "صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر وأحمد بيكهام وطاهر محمد طاهر" مهددون بالغياب عن المنتخب الأولمبى فى مباراته الأولى أمام إسبانيا فى أولمبياد طوكيو المحدد لها 22 يوليو الجارى.

وأوضح مسئولو المنتخب الأولمبى أنه فى حال وصول الشناوى وزملائه إلى طوكيو يوم 19 يوليو الجارى، لابد من دخولهم فترة عزل طبى لمدة 3 أيام، وهى أيام 19 و20 و21 وفى هذه الحالة يلحقون بالمباراة يوم 22 من نفس الشهر، أما إذا تأخر وصول لاعبى الأهلى عن هذا الموعد سيغيبون عن المباراة الأولى بسبب وجودهم فى العزل.

وأعلن شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الوطنى الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الجارى فى طوكيو.

وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبى هم: محمد الشناوى وأحمد حجازى ومحمود الونش.

ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

وفيما يلى قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدى -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحى - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.